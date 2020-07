Gunter Rave aparece en ‘Amor de madre’ y recuerda a televidentes su talento actoral [VIDEO]

Gunter Rave no solo destaca por su reconocida labor como periodista. El comunicador también incursionó en la actuación al formar parte del elenco de una recordada telenovela, en la cual resaltó por su talento natural.

El reportero apareció brevemente en ‘Amor de madre', una producción de Michelle Alexander que salió al aire por las pantallas de América Televisión.

A pesar que la novela se estrenó en el año 2015, fue reestrenada durante la cuarentena, cautivando nuevamente a sus fieles espectadores. Es por esta razón que muchas personas recordaron el paso de Gunter Rave en la ficción.

El presentador peruano interpretó, coincidentemente, el papel de un reportero que es buscado por Pierina Carcelén, la protagonista, para que difunda la desaparición de su hijo en televisión.

En su corta aparición, realizó un despacho ‘en vivo’ para informar sobre el lamentable suceso.

Gunter Rave regala mascarillas a vecinos de asentamiento humano

El destacado periodista realizó un despacho en el distrito de San Juan de Lurigancho y protagonizó un admirable acto de solidaridad en vivo. Al ver que una cocinera estaba usando una mascarilla sucia, le ofreció uno de sus tapabocas.

“Estoy viendo que tu mascarilla ya está maltratada y no está protegiendo (...) No te preocupes, yo te voy a dar la mía que me dio el canal”, dijo Gunter Rave luego de que la joven le confesara que ha usado la mascarilla por dos meses debido a problemas económicos.

