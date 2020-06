Luciana Fuster niega salidas con Ignacio Baladán: “La última vez que salí, fue con mi ex”

Luciana Fuster vuelve a encontrarse en medio de la polémica por una serie de declaraciones que hizo en Instagram sobre Ignacio Baladán.

Durante una sesión de ‘Preguntas y respuestas’ con sus fans, la modelo sorprendió a más de uno al asegurar que su último saliente no fue el popular ‘Chocolatero', sino su exnovio, el cantante Emilio Jaime.

“La última vez que salí con alguien fue con mi ex hace año y medio. Hace un año terminamos, pero estuvimos saliendo medio año”, comentó. “Es que salir abarca muchas cosas, estar, conocer, pasear, conocer sí he conocido un montón de gente, pero salir no”, añadió en sus historias de Instagram.

Los comentarios de Luciana Fuster sobre Ignacio Baladán fueron replicados en el Instagram de Rodrigo González junto a la frase “No lo considera. Ahora la Fuster no considera ni siquiera que salió con Baladán y se lo baja de un hondazo”.

Luciana Fuster sobre salidas con Ignacio Baladán: “Si tu mamá te dice no, es no”

Luciana Fuster dio un controversial mensaje tras los comentarios de Ignacio Baladán en los que el uruguayo afirmaba que era él quien mandó a la modelo a la ‘friendzone’ (zona de amigos).

“Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más (gesto de fastidio), que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y no se le dañe el ego”, señaló. “Apunten, si tu mamá te dice no, es no. Gracias a ella, estoy feliz”, agregó la chica reality.

