Alejandra Baigorria tras la ‘bendición’ de Terkes: “No tengo nada que ver con Forsyth”

Alejandra Baigorria parece estar cansada de los constantes comentarios que la relacionan sentimentalmente con George Forsyth. Luego de que Vanessa Terkes les diera la “bendición” si es que se concretara un romance con el alcalde de La Victoria, la empresaria mencionó que no tiene nada que responder porque no conoce a la actriz.

“No tengo el placer de conocer a Vanessa (Terkes); por lo tanto, no opino de personas que no conozco. Tampoco creo que tenga que ver en este tema porque yo no tengo nada que ver con George”, mencionó en un enlace para el programa En boca de todos.

Asimismo, la popular ‘Gringa de Gamarra’ aseveró que solo mantiene una amistad con el burgomaestre e indicó que por los comentarios que enfrascan en una relación, lo que están ocasionando es que se les cierre las puertas del amor con otras personas que podrían conocer.

“No tendría nada de malo estar con George, pero cuando uno tiene una amistad y también empiezan a especular, le cierran las puertas o (cortan) las alas a él que está buscando a su primera dama y viceversa; de repente puedo conocer a un galán, pero como me ponen a George, me cierran las puertas. Yo creo que nos están cerrando las puertas a mí y a él. Solo somos amigos y punto”, sostuvo la integrante de Esto es guerra.

Por otro lado, hace unos días Alejandra Baigorria estuvo en Gamarra al igual que George Forsyth; sin embargo, aseguró que asistió al emporio para la inauguración de una galería.

“Lo que yo hice ayer fue aperturar la galería de San Pedro, que es una galería que amo con todo mi corazón porque está allí mi primera tienda, mi primer hijito que tiene 11 años (sic)”, explicó a través de su Instagram.

