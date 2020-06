Paloma de la Guaracha muestra chats íntimos con Javier Yaipén [VIDEO]

Javier Yaipén se encuentra en la polémica debido a la exposición de unas conversaciones íntimas con Paloma de la Guaracha. Durante un informe de Magaly TV, la firme, el último jueves, la cantane mostró dichos chats con el cumbiambiero.

Según la artista, el líder de la orquesta de cumbia que lleva su apellido le pedía fotos de ella desnuda y en posiciones comprometedoras. Posteriormente, durante esta práctica que se reconoce como ‘sexting’, se dio cuenta que el cantante era casado y decidió publicar toda su comunicación con el intérprete.

“Yo entrego este material para que se haga público, porque yo me enteré que el señor Javier Yaipén era un hombre casado y yo no estoy de acuerdo con los tramposos”, dijo paloma de la Guaracha frente a las cámaras de Magaly TV, la firme.

Javier Yaipén responde sobre ‘sexting’

El propietario de la orquesta Hermanos Yaipén conversó con una de las reporteras de Magaly Medina a través de una llamada telefónica. En el enlace, aclaró la situación.

“Lo que pasa es que la señora me ha estado vendiendo videos y ella quería que yo...yo no he podido hacer esas cosas”, señaló el cantante. Así también, se mostró defraudado por la vergonzosa exposición de su intimidad.

“De repente en algún momento confié en que era una amiga, más no que quería hacer daño”, acotó.

