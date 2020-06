Andrea San Martín aclara cercanía con Nicola Porcella: “No es mi tipo de hombre”

Andrea San Martín y Nicola Porcella causaron revuelo entre sus seguidores al mostrarse bastante cercanos, por lo que muchos pensaron que había algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, la ex chica reality aclaró los rumores y aseguró tajantemente que su vínculo con el participante de Guerreros 2020 nunca pasaría de una amistad.

“La verdad es que me han vinculado con Germán Loero, un ‘tiktoker’, entre otros. Siempre que ven que tengo afinidad con algún chico piensan en ese tema de amorío, pero la única verdad es que Nicola y yo somos amigos. Nos tenemos cariño y casi nadie conocía de nuestra amistad. Le tengo mucho aprecio”, dijo Andrea San Martín acerca Porcella.

Además, la también modelo señaló que Nicola Porcella no es su tipo de hombre, pero no negó que le parece atractivo. “El que diga que no sea mi tipo físicamente, no quiere decir que no sea ‘churro’, porque es guapo y eso ni dudarlo”, acotó. Para la exguerrera, decir lo que piensa sobre el integrante de las ‘Cobras’ no es “chotearlo” porque él “tampoco quiere algo” con ella.

Andrea San Martín no pudo ocultar su alegría al saber que Nicola Porcella está cumpliendo sus sueños en México, donde es parte del reality de competencia que tiene el mismo formato de Esto es guerra. “Sé que está contento y tranquilo, y eso para mí, como amiga, me basta”, puntualizó.

Por otro lado, la actriz reveló que por el momento no tiene ningún pretendiente y prefiere estar sola. “Soltera. Es imposible tener otro estado en estos tiempos”, acotó durante una entrevista con el diario Trome.

