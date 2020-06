‘Gato’ Cuba sobre escenas románticas de Melissa Paredes: “Sería raro que me den celos”

Luego del polémico comentario del seleccionado Paolo Guerrero acerca de los besos ficticios de su novia Alondra García Miró, el también futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba se refirió al mismo tema, pues su esposa Melissa Paredes ha sido protagonista de telenovelas, donde tuvo románticas escenas con otros actores.

En conversaciones con los presentadores del programa Teledeportes, el exjugador de Alianza Lima descartó sentirse incómodo por la carrera de la madre de su hija, Melissa Paredes, quien fue protagonista de la teleserie “Ojitos hechiceros”.

Creo que cada uno maneja su relación como mejor crea conveniente, sería ilógico que yo me ponga celoso. Sí creo que sería un poco raro que me den celos, porque siempre la he apoyado en su carrera”, aseguró el deportista.

Melissa Paredes en su papel de Estrella, en Ojitos hechiceros | Foto: captura YoutTube

Cabe señalar que Rodrigo Cuba fue consultado sobre el tema debido a que Paolo Guerrero sorprendió al expresar que no estaría con Alondra García Miró si tuviera que actuar en escenas románticas, por lo que fue tildado de “machista”.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, señaló el delantero durante un Instagram live con su amigo Jefferson Farfán.

