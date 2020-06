Susy Díaz sufre por alto cobro en los recibos de luz: “Mis inquilinos no me están pagando hace meses”

Susy Díaz se mostró mortificada por los altos cobros en los recibos de luz de su vivienda. La exvedette no percibe ingresos por sus shows en plena pandemia.

“Me vino una cuenta de luz demasiado alta. Voy a hacer mi reclamo porque ahora menos que nunca voy a regalar mi plata a nadie. Esos papelitos me dan fiebre, dolor de cabeza y espalda”, expresó la también actriz cómica para El Popular.

En pasado mayo, Susy Díaz aseguró que no desalojaría a sus inquilinos por la cuarentena, esta decisión se mantiene, pese a que no le pagan hace meses.

La comediante lamenta que sus inquilinos no tenga trabajo debido a la propagación del coronavirus. “No me están pagando hace varios meses, un poco más me da derrame cerebral. Pero no puedo botarlos porque no tienen plata, pues no están trabajando”, mencionó la exvedette.

Sobre un posible temor a contagiarse de la temida enfermedad, Susy Díaz afirmó que goza de buena salud y que se está cuidando con alimentos naturales. “Nada que ver. Gracias a Dios estoy bien de salud, comiendo mi ajo todos los días porque es un antiviral, refuerza el sistema inmunológico y es un antibiótico natural y anticoagulante”, señaló la figura de la farándula peruana.

