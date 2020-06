Patricio Parodi se pronuncia tras dislocarse el hombro en imitación a Britney Spears

El participante de Esto es guerra Patricio Parodi se dislocó el hombro durante su imitación a la cantante Britney Spears. La severa lesión causó que los presentes en el set de televisión vivieran momentos tensos ante los gritos de dolor del modelo.

“¡Para, para, por favor chicos ahí vienen los paramédicos!”, expresó con desesperación la conductora Jazmín Pinedo, mientras que Gian Piero Díaz pidió calma, pues el chico reality había sido víctima de esta lesión en su hombro en varias ocasiones.

Luego de ser auxiliado por los médicos en Esto es guerra, Patricio Parodi se pronunció para América Espectáculos. Allí, el novio de Flavia Laos explicó cómo sufrió la aparatosa caída que no pudo prevenir por usar unos guantes.

“Traté de hacerlo suave, porque estaba con los tacos y los guantes. Se me deslizó el guante, en cámara salió como se me estiró el hombro, dado que se me rompe la parte del dedo índice por la presión”, contó el modelo.

El incidente alejaría a Patricio Parodi, de la competencia del programa. “Es un pequeño estirón en el hombro, voy a ponerme hielo y esperar amanecer mejor, sino a hacer terapia, no queda de otra”, expresó.

A través de su cuenta de Instagram, el integrante de Esto es guerra lamentó que la severa lesión en su hombro haya arruinado su presentación como Britney Spears. “El final lo era todo. Lástima que la lesión me fregó”, escribió.

Patricio Parodi lamentó que la severa lesión en su hombro haya arruinado su presentación. (Foto: captura Instagram)

