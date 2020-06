Ricky Martin respalda a Pablo Alborán: “Bravo, hombre valiente”

Pablo Alborán se volvió tendencia el último miércoles 17 de junio tras revelar su homosexualidad. El cantante español recibió el respaldo de varios colegas suyos. El mensaje que más destacó fue de Ricky Martin.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. En mi trabajo, con mis amigos, en mi compañía de discos en Warner, jamás me sentí discriminado”, dijo al inicio de su video el intérprete de “Dónde está el amor”.

Ricky Martin apoya a Pablo Alborán tras revelar que es homosexual. Foto: Instagram

Ante esto, miles de seguidores y artistas le manifestaron su total apoyo y aplaudieron su valentía por decir a todos cuál es su verdadera opción sexual.

Ricky Martin, quien en 2010 reveló que era gay, escribió en el Instagram de Pablo Alborán lo siguiente: “Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces”, escribió.

El mensaje de apoyo de Ricky Martin a Pablo Alborán. Foto: Captura Instagram

Laura Pausini fue también otra artista que no dudó en respaldar a su colega: “Ayer, Hoy, Siempre: solamente Pablo. Se trata de eso. Mucho amor amigo mío”, escribió la italiana.

¿Ricky Martin y Pablo Alborán fueron pareja?

A raíz del mensaje de Ricky Martin a Pablo Alborán, muchos usuarios recordaron que en el pasado los cantantes fueron vinculados sentimentalmente.

Las especulaciones nacieron cuando el español compartió una foto en 2014 junto a Ricky en sus redes sociales. Ambos hicieron un viaje a la India, donde Alborán afirmó que la pasó muy bien y le agradó trabajar con el boricua.

Un año después los rumores se avivaron cuando los artistas colaboraron en la canción “Quimera”.

Desatan rumores de romance en el pasado entre Ricky Martin y Pablo Alborán. Foto: Instagram

