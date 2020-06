¿Quién es Daniella Álvarez?: la historia de la modelo colombiana y la operación que cambió su vida

Daniella Álvarez ha convertido uno de los capítulos más duros de su vida en un ejemplo de superación para sus seguidores. La modelo y presentadora colombiana compartió, a través de su cuenta de Instagram, su “nueva versión” tras someterse a una operación en la cual le amputaron el pie izquierdo.

La joven de 32 años reveló los detalles de las intervenciones que iniciaron hace unas semanas y que terminaron por provocarle isquemia, razón por la cual tuvo que perder su extremidad.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes. Estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios TODO lo lograré. ‘Pies, para que los quiero si tengo alas para volar’, vamos para adelante”, escribió en una publicación.

Daniella Álvarez ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño por parte de seguidores, amigos y familiares, quienes resaltaron la valentía y el buen ánimo con los que está atravesando esta nueva etapa de su vida.

¿Quién es Daniella Álvarez?

Nacida en Barranquilla, Colombia, el 24 de mayo de 1988. Daniella Álvarez es una conocida modelo y presentadora colombiana. Con 32 años, es conocida por su amor por el baile. De hecho, en sus redes sociales suele subir videos bailando diferentes géneros, destacando la champeta y la bachata.

Ella misma se calificaba como una “nerd completa”, asegurando que se acostaba todos los días a la media noche y se levantaba a las 4 de la mañana para ser la mejor de su clase.

“Hacía salto de valla, salto largo, salto alto, lanzamiento de jabalina. Tengo diplomas de todos los grados porque siempre quedaba en los tres primeros puestos y me tocaba durísimo porque yo era super alta y competía contra las compañeras de grados superiores al mío.”, mencionó la modelo en una entrevista, demostrando su amor por los deportes.

En el 2011 se convirtió en Miss Colombia, siendo coronada la noche del 14 de noviembre de ese año. Este título le permitió recorrer el país como parte de diferentes actividades sociales. Daniella Álvarez incluso utilizó el dinero que ganó en el certamen para pagar su especialización en Relaciones Internacionales.

Su trabajo como presentadora de televisión inició en el canal Telecaribe. Además, se desenvolvió también en la radio a través del programa Mujeres W, de la emisora La W. El año pasado se convirtió en una de las conductoras de El desafío, un conocido show de concursos de Caracol.

Sus allegados la describen como una mujer alegre, bailarina y optimista. Daniella Álvarez ha demostrado que atravesará esta etapa de su vida con la actitud que la caracteriza.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y todas las cosas que gustan. Decidí tener esta cirugía”, mencionó la ex Miss Colombia, en el video publicado hace tres días en sus redes sociales.