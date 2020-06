Pold Gastelo reaparece tras superar la COVID-19: “Lo que ha pasado es un milagro”

Un milagro. El actor Pold Gastelo reapareció en televisión nacional luego de superar el coronavirus, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado mes de mayo.

El artista brindó una entrevista a América Hoy, donde contó su testimonio de las peripecias que sufrió por contraer la COVID-19, al igual que sus dos hermanos.

Para Pold Gastelo, su recuperación fue gracias a una obra de Dios. "Lo que ha pasado es un milagro porque ha habido una sucesión de hechos que han evitado que yo me vaya”, indicó el intérprete de Chapa tu combi.

Contó que él llevó a su hermano a emergencias porque este se contagió primero del coronavirus, luego le siguió su otro hermano. Esto le causó un fuerte cuadro de estrés, lo que provocó la recaída de su salud.

“Perdí el olor. El problema fue que me estresé mucho, mis defensas bajaron, tuve una crisis por falta de respiración”, expresó.

Pold Gastelo asegura que el primer milagro que le sucedió fue la llegada de su inquilino de nacionalidad venezolana, quien fue el único que lo encontró en estado grave y lo trasladó a la clínica. “Lo llamo y le digo ven a las 8 de la mañana, si él no llega, nadie me encuentra”, relató.

La segunda coincidencia fue la llegada de un taxista que no se negó a llevar al actor porque lo reconoció. “No tenía aire, recuerdo que los taxis no me querían llevar hasta que aparece otro ángel, un taxista que me reconoce”, señaló.

Según cuenta Pold Gastelo, al llegar a la clínica y ser entubado sufrió de desvaríos. “Me ha ayudado a reflexionar, pensé que ya no volvía. Tenemos que ser mejores personas, ser solidarios”, dijo el actor de reconocidas películas peruanas.

