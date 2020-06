Rebeca Escribens a Michelle Soifer: “Cuanto más hablas mal de tu ex, peor hablas de ti”

Luego de que Michelle Soifer admitiera que su peor expareja fue el dominicano Kevin Blow, la conductora Rebeca Escribens decidió darle un consejo a la popular ‘Michi’, pues no está de acuerdo con su actitud de recordar los malos momentos que atravesó durante su anterior relación sentimental.

“Escúchame una cosa ,Michelle Soifer, yo no he venido aquí para dar consejos, menos sugerirte cosas pero siempre he sido de las que opinan que cuanto más hablas mal de tu ex, peor hablas de ti misma”, señaló la presentadora de América Espectáculos tras oír las confesiones de la chica reality.

Como se recuerda, la popular Michelle Soifer dio una entrevista junto con su actual pareja Giuseppe Benigni, para el programa sabatino Estas en todas, donde ambos tuvieron fuertes comentarios acerca del cantante Kevin Blow.

“Bueno mi peor ex ha sido, obviamente, y no tiene competencia... Kevin Blow”, reveló ‘Michi’ para luego explicar que pese a que también tuvo problemas con Erick Sabater, sus experiencias con él no se comparan a las que tuvo que atravesar con el reguetonero.

“Nunca compararía a los ex (novios) o los metería a todos en un mismo saco, cada uno ha tenido en su momento algo bueno pero las peores experiencias sí las he pasado con Kevin”, acotó la también cantante. Por su parte, el “principito” no se quedó atrás y añadió que la peor vergüenza de Michelle Soifer, es su ex (Kevin Blow).

