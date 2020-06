Juliana Oxenford sobre hackeo a su Twitter: “Me dicen que los trols fujimoristas y apristas celebran”

Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Instagram para dar un controversial mensaje sobre el hackeo a su cuenta oficial de Twitter, el cual dejó impactados a sus fans el último sábado.

A través de su publicación, la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores tras dar a conocer la noticia, pero lamentó que hasta el momento no haya podido recuperar el mando de su cuenta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en el post de Juliana Oxenford fue que la periodista de ATV contó que recibió información en la que le aseguraban que varios trols del APRA y Fuerza Popular se encontraban contentos por el hackeo a su Twitter.

“Gracias a todos por su solidaridad. Aún no puedo recuperar mi cuenta de Twitter con (2.200.000 seguidores). Me dicen que, casualmente, varios trolls fujimoristas y apristas celebran lo que me ha pasado. ¿Casualidad? No creo”, comentó en Instagram.

Como se sabe, Juliana Oxenford era muy activa en Twitter, red social en la que acostumbraba lanzar ácidas críticas contra los integrantes de diferentes partidos políticos.

Usuarios de Twitter preocupados por hackeo a Juliana Oxenford

Usuarios en redes sociales especularon que el Twitter de Juliana Oxenford habría sido hackeado por el grupo ‘Beba Army’. Poco después, la comunicadora confirmó que le hackearon la cuenta, aunque no dio nombres de los responsables.

“¿Qué pasó con el Twitter de Juliana Oxenford?”, “¿Quién estará detrás de esto?”, "¿Alguien sabe por qué Juliana Oxenford desactivó su cuenta de Twitter?“,¿Qué pasó con Juliana Oxenford?”, “¿Dicen que fueron los de la Beba Army?”, “¿Será la Beba Army?”, “La Beba Army hackeó la cuenta de tuiter de Claro, parece que a Juliana Oxenford también”, fueron algunos de los comentarios.

