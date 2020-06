Sheyla Rojas sobre el ‘canje’ de influencers: “Es un dame que te doy”

Sheyla Rojas habló fuerte y claro del llamado ‘canje’ por parte de influencers. La conductora de Estás en todas aprovechó este espacio para asegurar que las empresas buscan a chicos reality debido a la gran acogida que mantienen en redes sociales como Instagram.

Junto con su compañero de programa, Jaime ‘Choca’ Mandros, la también conocida como ‘Shey Shey’ aseguró que esta forma de publicidad no tiene “nada de malo”.

“No sé qué le ven de malo al canje, la verdad no entiendo”, empezó comentando Choca, por lo que Sheyla no quiso quedarse atrás y señala que, a pesar de las críticas que recibe por ello, hay emprendimientos que desean promocionar sus productos con ellos.

Además, manifestó que por el contexto de pandemia estos empresarios los buscan como plataforma. “No tiene nada de malo. ¿Yo que podría decir al respecto? Pero yo creo que hay mucha gente que toma a mal, pero en estos momentos, en esta coyuntura, muchas empresas quieren promocionar sus productos y estos chicos reality o gente que trabajamos en la televisión tenemos una plataforma grande. Es un dame que te doy”, enfatizó.

Recordemos que, en sus redes sociales, Sheyla Rojas no desaprovecha los más de 2 millones de seguidores que posee para promocionar una marca determinada por medio de videos o imágenes donde se le ve haciendo uso del producto.

Con este mismo discurso, la rubia comentó en el programa ‘En Boca de Todos’ que las críticas, que le hacen en diversos espacios de entretenimiento, le “resbalan”.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita. Más allá del aspecto físico, es lo que llevas en el corazón. Si tú criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, recalcó.

