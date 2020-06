Sergio Galliani: Me apena que se manche la imagen de Al fondo hay sitio

Sergio Galliani se pronunció nuevamente en sus redes sociales para hacer algunas aclaraciones por su enfoque al responder el comentario de un usuario. El actor utilizó su cuenta de Facebook para referirse a la polémica entre Andrés Wiese y Mayra Couto.

Como se recuerda, tras la denuncia de la actriz al popular ‘Ricolás’, se generaron opiniones divididas entre los cibernautas y parte del elenco de Al fondo hay sitio. El actor había, presuntamente, respaldado al intérprete al ser mencionado en un mensaje.

Sergio Galliani defiende a Andrés Wiese.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, fue lo que escribió.

Al respecto, Sergio Galliani salió al frente para revelar que jamás defendería a alguien que haya abusado de una mujer. Por tal motivo, se mostró tajante en el texto que escribió.

Sergio Galliani cree en la inocencia de Andrés Wiese: Foto: captura/Facebook.

“Yo nunca hice un post defendiendo a nadie y menos poniéndome en contra de otros. Que quede claro que jamás defendería a un acosador, abusador, ni a ninguna persona que tenga esos rasgos y/o características", sostuvo el actor.

“Lo que más pena me da es que se manche la imagen y el recuerdo de uno de los programas mas importantes de la televisión peruana, que tanto trabajo nos costo a mi y a todos mis compañeros”, agregó.

El popular ‘Nachito’ hizo una aclaración sobre la presunta defensa a Andrés Wiese. Foto: captura Facebook

