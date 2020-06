Magaly Medina se defiende de críticas: “Qué voy a ser racista yo, tremenda cholita” [VIDEO]

Magaly Medina negó rotundamente ser racista, luego que muchos usuarios la criticaran por los recientes comentarios que difundió sobre Edison Flores durante su programa de espectáculos.

La periodista de ATV justificó sus palabras y aseguró que sus detractores tergiversaron las opiniones que expuso para crear controversia.

“Sacan mis frases fuera de contexto. Hay gente que ni siquiera ve el programa y quiere ver en mí algún ánimo discriminatorio o racista. Qué voy a ser racista yo, tremenda cholita venida de Huacho, de padres provincianos”, dijo Magaly Medina.

La conductora de Magaly TV, la firme aseguró saber lo que se siente que las personas se burlen de su físico: “Desde que estoy en la televisión la palabra ‘fea’ es el adjetivo que usan para intentar fastidiarme y hacerme sentir mal”.

Segundos después aclaró al público que en ningún momento quiso dañar al seleccionado nacional e indicó que solo intentaba hacer una comparación física con el actor de Al fondo hay sitio.

“No fueron crueles comentarios, estaba comparándolos de una manera muy cariñosa a Edison Flores con Andrés Wiese. Miren mi programa de ayer y ahí me dicen. No me vengan a catalogar de racista o discriminatoria”, finalizó.

Usuarios de redes sociales recuerdan a Magaly Medina sus cirugías

La periodista realizó una controvertida opinión sobre las características físicas del popular ‘Orejitas’ y generó repudio en redes sociales. Usuarios la calificaron como racista y le recordaron su imagen antes de someterse a cirugías plásticas.

Magaly Medina es criticada por usuarios de Facebook tras comparar a Edison Flores con Andrés Wiese.

“Magaly Medina hace comentarios racistas y despectivos sobre Edison Flores. Parece que ya se olvidó cuántas veces pasó por el cirujano”, se lee en una de las publicaciones de Facebook.

