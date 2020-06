Magaly asegura que Andrés Wiese avala ataques de sus fans hacia Mayra Couto y Rodrigo González

Magaly Medina expresó su indignación al presentar en su espacio televisivo, el respaldo que le habría brindado un grupo de fans a Andrés Wiese, por medio de una conversación virtual. La presentadora aseguró que el actor avala los constantes ataques cibernéticos que vienen recibiendo Mayra Couto, Rodrigo González y ella misma, por parte de miles de usuarios de Instagram.

Luego de mostrar los pantallazos de una presunta conversación entre el grupo la ‘Beba Army’ y el intérprete de Nicolás de las Casas , la popular ‘Urraca’ se mostró preocupada y aseguró que la situación le parece ‘muy grave’. “Esta es una conversación entre Andrés Wiese, porque esta es su cuenta oficial ya todos lo saben, donde le consulta este grupo que se llama ‘Beba Army’, este grupo de videogamers", empezó la conductora.

“Dice ‘papi Nicolás’, porque parece que todas son mujeres las de ese club. ‘Papi Nicolás, somos la ‘Beba Army’, estamos contigo mi lord (...) Si son mujeres qué vergüenza y si son jóvenes más aún porque deberían de ser más modernas y más empoderadas y no unas simples geishas tirándose en la alfombra, ahí vendiéndose con lazo y todo ante un chico guapo, por favor”, continuó Magaly Medina.

Magaly Medina

“Hola, chicos, veo que están saliendo en varios medios y solo les puedo decir que sean justos con lo que me está pasando. Solo diré: hagan lo que tengan que hacer y gracias por solidarizarse conmigo”, fue la respuesta que habría dado Andrés Wiese al famoso grupo virtual.

Esta situación exaltó aún más a Magaly Medina y responsabilizó al actor de 36 años de avalar los ataques de sus seguidores hacia quienes lo han denunciado por acoso. “O sea, les estaba dando el ‘Go’, les estaba diciendo ya vayan y hagan lo que tengan que hacer, es como decir ya vamos a disparar, ya vayan y disparen, maten, asesinen, hagan lo que sea, no puede ser que un hombre, bueno ya no me asombra", comentó.

“Es un comportamiento sumamente irresponsable, irracional y lo pinta de cuerpo entero, cómo puede él decirle a esta sarta de seguidores, que son terroristas en pequeño (...) Y se fueron a atacar, se fueron a atacar a Mayra Couto, a Rodrigo González y a mi por supuesto”, sentenció.