Jossmery Toledo niega haberse metido en relación de Jean Deza y Shirley Arica

La exagente policial Jossmery Toledo y el futbolista de Alianza Lima Jean Deza causaron gran revuelo al confirmar su relación sentimental hace algunos días por medio de unas cariñosas publicaciones en las redes sociales. Tras la noticia, algunos internautas se preguntaron qué pasó con el romance del deportista de 27 años con la modelo Shirley Arica.

Durante la emisión de su espacio televisivo, la periodista Magaly Medina presentó un informe que mostraba a Jean Deza y Jossmery Toledo llegando a la vivienda de ella en San Juan de Lurigancho. El reportero no dudó en hacer algunas consultas a la nueva pareja.

“Shirley dice que no eres la ‘partidora’ ¿Te consideras la ‘partidora’?, se oye decir al hombre de prensa. “No, no me considero nada”, fue la escueta respuesta de Jossmery Toledo, quien además afirmó que solo circula en auto por su distrito y bromeó sobre sus visitas a la casa del delantero en plena cuarentena: “yo me teletransporto sola, automáticamente”.

Por su parte, Jean Deza dio algunos alcances acerca de su actual estado sentimental y pese a que no quiso referirse al fin de su vínculo con la popular “Chica realidad”, admitió que a sus 27 años ya está en otra etapa de su vida y se siente un poco más maduro al estar junto a Jossmery Toledo. “Le agradezco a ella por todo lo que estamos pasando y espero que esto crezca bastante”.