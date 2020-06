'Choca’ Mandros ante críticas de Rodrigo González: “Me da pena porque no me conoce”

Jaime ’Choca’ Mandros no calló nada con respecto a las declaraciones y calificativos que Rodrigo González dio sobre él.

Esto inició debido a que ‘Choca’ confesó en una entrevista que no sigue las redes sociales del popular ‘Peluchín’. “Yo no sigo a Rodrigo, pero si sé obvio de las bromas y si alguna la veo de casualidad y si me da risa me reiré”, manifestó en su momento Mandros.

Esto no cayó bien en el popular presentador virtual, por lo que dejó fuertes comentarios hacia el compañero de Sheyla Rojas. 'Peluchín’ lo señaló como “sin gracia”, “el que elige quién se para ante las cámaras” y lo comparó con Cathy Sáenz.

Al ser preguntado por estas declaraciones, el jefe de producción de América Televisión señaló que él no decide quién va al frente de las cámaras, como lo manifestó González.

'Choca' Mandros y Sheyla Rojas. Foto: archivo

“EEG tiene sus productores y son ellos los que deciden quiénes están. No decido quien va en un programa y menos a quien hay que sacar”, señaló.

Asimismo, el conductor de Estás en todas comentó que lo habían mantenido informado ante lo dicho por ‘Peluchín’.

“No lo vi, pero respeto lo que piensa mucha gente. Si el señor (Rodrigo González) tiene esa opinión de mí, me da pena porque no me conoce", indicó ‘Choca’.

Además, subrayó que seguirá haciendo su trabajo y que él continúa en televisión porque hay personas que lo prefieren.

Rodrigo González . Foto: Archivo

"Yo seguiré trabajando porque hay gente que le gusta lo que hago, por eso me mantengo aún en televisión”, resaltó.

