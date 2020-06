Pedro Moral lanza indirecta a Sheyla Rojas: “Mi rubro son las telas, no el plástico”

Pedro Moral, exnovio de Sheyla Rojas, estrenó nuevo departamento y recibió a las cámaras de Magaly TV, la firme. Al consultarle sobre la modelo, optó por evitar el tema y no hablar sobre ella. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para mandarle una indirecta.

“No quisiera hablar de ella. No te podría hablar de eso porque mi rubro son las telas y no el plástico”, dijo el empresario.

Sin embargo, Moral se animó a hacer una revelación acerca de su estado de ánimo mientras mantenía una relación sentimental con la conductora de Estás en todas.

“Estaba bajoneado, no me quería a mí mismo, siempre me van a conocer como el ex de esta chica”, mencionó y trató de esquivar el tema sobre ella.

Asimismo, la reportera del programa de Magaly Medina le preguntó qué hubiese ocurro si llegaba a casarse con Sheyla Rojas. Pedro Moral aprovechó que estaba cerca a un acantilado y se animó a hacer una broma. “Esta hubiera sido mi casa (en referencia al acantilado) si contraía matrimonio. Allí hubiera acabado”. comentó.

Finalmente, el empresario aseguró que no tiene ninguna intención de compartir algo con su expareja y que si se diera la oportunidad de encontrarla de casualidad, se alejaría. “Ya fue”, sentenció Pedro Moral.

