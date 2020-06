Lucero Sánchez: su expareja señala que un amigo difundió los videos íntimos

Lucero Sánchez, la modelo que denunció la filtración de videos íntimos de ella, se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar de su acusación. La ex Miss Chimbote mostró su indignación, a través de la videollamada, por el daño que le causa esta difusión de su privacidad.

Al iniciar la entrevista, la joven le explicó a la conductora de televisión cómo inició todo. Allí, contó que sufre ataques de ansiedad por comentarios y mensajes que usuarios le mandan a su teléfono móvil.

En un momento de la charla, Magaly Medina enlazó la conversación con Anderson Montoro, su expareja. El sujeto dijo estar arrepentido de que los videos hayan sido tomados sin su consentimiento.

Según narró, dicho material fue extraído de un amigo suyo, quien le prestó su teléfono móvil para llamar a su enamorada.

“En una fiesta, un amigo que no tenía su celular, me dijo que le prestara mi celular para comunicarse con una enamorada [...] Luego me dijo que se iba al baño. No regresaba, se demoraba como 15 minutos y no regresaba. Entonces fui a buscarlo”, reveló la expareja de Lucero Sánchez.

“Él estuvo como 25 minutos con mi celular, el tiempo suficiente para que él entre a mi galería, buscara los videos y haberlos pasado”, agregó.

Así también, señaló que está arrepentido por lo sucedido y de no haber reaccionado en el momento. “Lo borré tarde, me arrepiento de no haberlo borrado en su momento”, confesó.

Ex Miss Chimbote denuncia la filtración de video íntimo.

