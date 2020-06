Miley Cyrus sale a marchar a las calles junto a protestantes por la muerte de George Floyd

La cantante Miley Cyrus se unió a la ola de protestas generadas por la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd a manos de un policía blanco; además de expresar su sentir por medio de sus redes sociales, salió a las calles a marchar junto con los manifestantes que luchan contra el racismo y la violencia policial.

La ex ‘Chica Disney’ compartió a través de sus historias de Instagram, una fotografía de lo que fue su experiencia en las luchas sociales de su país. “Ayer estuve acompañada por amigos y experimenté el poder de la protesta pacífica. Hay mucho trabajo todavía por hacer, y personalmente sé que todavía tengo mucho por aprender y apoyar”, confesó la voz detrás de “Party In The U.S.A.”

PUEDES VER: Miley Cyrus cree que los famosos no deben mostrar sus casas durante la cuarentena

De esta manera, Miley Cyrus se sumó a Ariana Grande, Halsey, Melanie Martínez, Lauren Jauregui, Camila Cabello y Shawn Mendes, artistas que no fueron ajenos a la lucha de los ciudadanos afrodescendientes en Norteamérica.

Foto captura: Miley Cyrus Instagram

“Hay mucho trabajo por hacer para acabar con el racismo sistemático y la supremacía blanca en nuestro país, y personalmente todavía tengo mucho que aprender y hacer para apoyar. Hoy, el cargo contra el oficial que asesinó a George Floyd fue elevado a asesinato en segundo grado y los otros tres oficiales involucrados en su muerte también fueron acusados”, también escribió Miley Cyrus en su red social.

PUEDES VER: Miley Cyrus confiesa que reunirse con sus padres es lo que más desea hacer al terminar la cuarentena

“No podemos dejar de luchar por la justicia, justicia para George Floyd, para Breona Tyler, para Tony McDade, para Ahmaud Arbery y los demasiados nombres que no sabemos... Las vidas negras importan”, aseguro.