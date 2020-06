Nicole Pillman critica a Melissa Klug y Abel Lobatón por no orientar a Samahara

Samahara Lobatón anunció su embarazo hace unos días y desde entonces la noticia ha causado revuelo en el medio del espectáculo, sobre todo por las diferencias que aún mantiene con su famosa madre Melissa Klug y su decisión de convivir con su novio y mantenerse sola.

Al enterarse de la noticia, Nicole Pillman no pudo dejar pasar la oportunidad de emitir su opinión sobre los métodos anticonceptivos que usan los jóvenes actualmente y el rol que los padres deben cumplir en esta etapa.

“Muy joven para usar ese tipo de método anticonceptivo, los padres deben brindar orientación a sus hijos, no dejarlos solos en esa etapa de la vida. La paternidad es una gran responsabilidad", escribió la voz nacional en su perfil de Twitter, cuestionando a Melissa klug y Abel Lobatón.

Foto captura: Nicole Pillman Twitter

Nicole Pillman también compartió en la misma publicación, en informe de un medio en el que Samahara Lobatón explica por qué se embarazó. “Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza”, contó.

"Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, fue irresponsabilidad de mi parte”, agregó la “chica Klug”.