Lana del Rey criticada por exponer a manifestantes por la muerte de Floyd

Lana del Rey no la está pasando nada bien, ya que hace un día publicó en sus redes sociales fotos y videos de las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

Muchas celebridades han compartido material de la marcha Black lives matter desde sus plataformas. Incluso, otras figuras como Ariana Grande o Camila Cabello salieron a las calles para protestar.

Lana del Rey recibe duras críticas en Instagram por exponer rostros de los manifestantes por el asesinato de George Floyd.

Sin embargo, el apoyo de Lana del Rey no fue bien recibido por sus seguidores. Resulta que la famosa cantante publicó un clip en Instagram de algunos manifestantes. En las imágenes se pudo ver a un hombre parado en un auto incendiado mientras sostenía un letrero que decía “sin justicia no hay paz”.

El segundo clip mostró a varias personas irrumpiendo en negocios y cuando sonaron las alarmas, también publicó una imagen de sí misma en la protesta.

Lana del Rey desactivó la opción de comentarios para evitar más críticas.

A los usuarios no les agradó que la cantante haya expuesto los rostros de los manifestantes y la criticaron en los comentarios.

“Lana del Rey, por favor elimina tu publicación de Instagram, es peligroso además de muy mala elección de momentos para publicar”, "para lo que cuenta, protesta, pero no pongas en peligro a las personas con tu enorme plataforma. Ah, y deshabilita comentarios en tu publicación”, “Lana borra este video”, “no es necesario que expongas los rostros”, “no se trata de ella, no lo hagas por ella”, “se trata de no seguir poniendo en peligro la vida de los negros. Se trata de responsabilidad”, escribieron los cibernautas en Twitter.

Ante la ola de críticas, Lana del Rey desactivó la opción de comentarios de varias publicaciones suyas.

Hace poco, Lana del Rey se vio envuelta en una gran polémica al anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. En su publicación, ella criticó a la industria musical y a algunas colegas como Ariana Grande, Beyoncé, Cardi B y más.

