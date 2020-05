Gino Assereto le da tierna sorpresa a su hija Khaleesi y enternece a Jazmín Pinedo [VIDEO]

Gino Assereto se encuentra atravesando un complicado momento como padre, pues no puede estar cerca de su hija Khaleesi debido a la cuarentena.

Sin embargo, el competidor de Esto es guerra se las ha ingeniado para seguir dándole momentos de alegría a la pequeña, quien nació fruto de la relación que tuvo con Jazmín Pinedo.

La expareja de Jazmín Pinedo, Gino Assereto, tomó con humor la coincidencia de su onomástico con la cuarentena por el coronavirus.

Es así que el chico reality le organizó una sorpresa virtual a Khaleesi, la cual fue revelada en Instagram por la conductora de Esto es guerra.

¿Cuál fue esta sorpresa? Assereto contrató a dos animadoras infantiles para que interpretaran a Ana y Elsa, personajes principales de la película Frozen, y conversaran con su hija.

“Miren la sorpresa que le dio papá”, escribió Jazmín Pinedo, junto al video en el que se aprecia la tierna reacción que tiene la pequeña Khaleesi al ver en la pantalla de su computadora a las famosas princesas de Disney.

Gino Assereto llora al confesar lo mucho que extraña a su hija Khaleesi

Días atrás, en plena transmisión de Esto es guerra, Gino Assereto rompió en llanto al recordar que no ve a su hija Khalessi desde que empezó la cuarentena contra el coronavirus.

“Para mí es súper difícil esta situación porque lucho conmigo mismo por saber si verdaderamente vale la pena hacer tanto sacrificio, a veces me pongo a pensar y digo vale la pena arriesgar no poder ver a mi hija, no poder estar con ella. Al estar acá o al salir para trabajar por ellos estamos expuestos a mil cosas”, manifestó el chico reality con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Jazmín Pinedo también terminó quebrándose al destacar la labor de padre del popular ‘Tiburón’ y su fuerza para afrontar este duro momento alejado de sus hijas.

