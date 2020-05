Juliana Oxenford teme contraer la COVID-19 por su embarazo: “Ha crecido un poco el miedo”

Juliana Oxenford confesó que ha incrementado su miedo a contagiarse con coronavirus desde que se enteró que será mamá por segunda vez.

Durante una entrevista, la conductora de Al estilo Juliana comentó que está muy preocupada por el riesgo de contraer la COVID-19 debido a su embarazo.

“¿Te soy honesta? Ha crecido un poco el miedo, pero tengo una idea muy clara respecto al tema emocional. Una cosa es ser precavida y cuidadosa y otra es vivir en pánico. Esta cuarentena ya es bastante fuerte para nosotros como para encima meterle esa inyección de momento siniestro de que el mundo se va a acabar”, manifestó en declaraciones a la revista Somos.

Asimismo, Juliana Oxenford destacó la importancia de adquirir nuevas costumbres en medio de esta crisis para poder hacerle frente al coronavirus.

“Tenemos que aprender a vivir con esto porque no se va a ir tan rápido. Yo no le voy a decir a mi hija ‘no salimos’ cuando la he tenido dos semanas emocionada diciéndole que íbamos a dar una vuelta a la manzana. Para mí es importante que ella respire aire puro, que vea los árboles, que camine por la vereda, que pase por la puerta de la verdad”, indicó la periodista de ATV.

Asimismo, demostró que se encuentra muy emocionada de poder tener a su primer hijo varón. “Él va a ser criado por una mamá que va a estar muy presente y por una hermana (María) que van a poderle dar instrucciones y consejos de vida que espero lo lleven a ser un hombre sensible y respetuoso”, expresó Juliana Oxenford.

