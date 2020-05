Rosalía da clases de español a Björk para lanzar nueva canción con Arca

Rosalía está dando pasos agigantados en su carrera musical. Ahora, la intérprete de “Con altura” está siendo noticia por una nueva colaboración musical con la experimentada cantante Björk.

La artista Alejandra Ghersi, más conocida como Arca, se encuentra en plena elaboración de su último disco, que será lanzado a finales de junio. Una de las canciones, la cual lleva por nombre “Afterwards” tiene la peculiaridad de incluir algunos versos del poeta español Antonio Machado.

Rosalía da clases de español a Björk para una nueva canción juntas llamada Afterwards.

¿Qué tiene que ver Rosalía y Björk en el proyecto de Arca? Resulta que la joven artista, quien hace poco impresionó a sus fans con su imitación de Shakira, y la islandesa serán participes del material musical de la venezolana.

Pero no es todo, al parecer la española se lleva muy bien con la cantante de 54 años, ya que le dio clases de español para la interpretación de los versos de Machado.

Rosalía y Björk se unen por primera vez.

“Rosalía, que estaba en el mismo hilo de correo electrónico, ayudó un poco con la pronunciación. Pero adoro la manera en que Björk canta, no hay pronunciación correcta o errónea. Cuando me envió el archivo para la grabación se me puso la piel de gallina”, explicó Arca durante una entrevista con la revista Pitchfork.

Rosalía y Travis Scott anuncian “TKN”

A través de Instagram, Rosalía anunció su nueva canción llamada “TKN”, tema en el que también participó Travis Scott.

“Se viene ‘TKN’”, escribió la joven artista acompañada de una foto donde aparecía ella y el rapero. Asimismo, la joven artosta compartió un adelanto de la canción.

