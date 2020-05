Jazmín Pinedo sobre EEG: “Algo que me encanta, es que se ayudará a los necesitados”

Esto es guerra vuelve a las pantallas de América TV este lunes 25 de mayo en su horario habitual. No obstante, aún hay mucho suspenso por lo que vendrá en la competencia, pues no se sabe quiénes serán los participantes que se quedarán en el programa.

Jazmín Pinedo, quien era una de las conductoras del programa antes de ser sacado del aire, contó que el público televidente está a la expectativa de todo lo que ocurra en el espacio televisivo del canal 4.

La 'Chinita' se pronunció sobre el nuevo formato del programa en esta época de pandemia.

La joven madre de familia reveló que ella también se pregunta si su participación seguirá vigente al lado de Gian Piero Díaz. Sin embargo, indicó que la palabra final lo tiene Peter Fajardo, el productor del programa y quien siempre da sorpresas sobre las cosas nuevas que surgen allí.

“Tengo mucho contacto con el público en las redes sociales y hay mucha expectativa en el retorno de ‘EEG’. Mucha gente me pregunta si seguiré o no, también me dicen qué ‘guerreros’ estarán, sino todos han sido convocados, si es verdad que habrá menos personas en el estudio, pero Peter Fajardo siempre ha mantenido la intriga del programa y de seguro nos sorprenderá”, dijo la conductora de televisión.

Respecto al nuevo formato anunciado, Jazmín Pinedo recalcó que tiene entendido que todo está bajo control con el tema de bioseguridad. Lo que más le motiva es que se ayudará a las personas de bajos recursos que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus.

“Calculo que habrá caras nuevas y un formato diferente. Siempre hay algo bajo la manga para sorprendernos. Adicionalmente, y algo que me encanta, es que se ayudará a la gente que necesita. Toda ayuda es bienvenida en estos momentos tan difícil que pasa nuestro país y el mundo", expresó.

¿Cuatro conductores en EEG?

En la promoción del retorno de Esto es guerra, llamó la atención escuchar las voces de cuatro conductores. En las redes sociales, los usuarios reconocieron el timbre de Gian Piero Díaz, Johanna San Miguel, Mathías Brivio y Renzo Schuller.

En ese sentido, Sheyla Rojas confirmó durante Estás en todas, que habrá cuatro integrantes que formarán parte del programa.

Al respecto, ‘Choca’ Mandros mencionó que solo estarán 7 ‘guerreros’ por equipos. Ducelia Echevarría y Rafael Cardozo ya se mostraron preocupados frente a los medios porque no han recibido la llamada del equipo de producción.

Esto es guerra vuelve este lunes a pesar de ampliación de cuarentena.

