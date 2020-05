Brian May confiesa que sufrió un ataque al corazón

El guitarrista del legendario grupo Queen, Brian May, sorprendió a sus seguidores al confesar que hace unos días sufrió un ataque al corazón. El infarto le sobrevino durante la semana que estuvo en el hospital por un reciente accidente que le desgarró los músculos del glúteo.

En su cuenta de Instagram, May contó que la lesión que sufrió en la jardinera resultó mucho más grave de lo que suponía y que estuvo a punto de morir. “Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería... pero, de todos modos, resultó no serlo realmente”, indicó el rockero de 72 años.

Al continuar con síntomas más agudos, Brian May contó que decidió volver al médico y que éste le realizó una resonancia magnética.

“Resultó que tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear la sangre a mi corazón.En medio de toda la saga del dolor tuve un pequeño ataque al corazón”, contó. Además agregó que soportó alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho.