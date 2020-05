Expareja de Shirley Arica tras escándalo: “Ese ejemplo no le puede dar a mi hija”

Shirley Arica continua en el ojo de la tormenta luego de ser detenida en aparente estado de ebriedad durante el toque de queda del último fin de semana.

La modelo tuvo problemas con la justicia peruana, por lo que su expareja y padre de su hija se pronunció sobre el escándalo.

Rodney Pío Dean expresó su molestia y aseguró que Shirley Arica no le está dando un buen ejemplo a la pequeña.

“Estoy con mi hija, pero no sé qué habrá pasado con Shirley. Hablaré con ella apenas salga. Obviamente (me molesta). Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó”, declaró en entrevista para Trome.

Shirley Arica.

Además, mencionó que la expone al riesgo de contagiarse por romper con la cuarentena. “Está mal y no puede estar haciendo eso (salir)”, agregó.

Sobre sus problemas legales, no descartó evaluar quitarle la tenencia a la modelo debido a su comportamiento. “No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión”, respondió.

Las personas que acompañaron a Shirley Arica

La modelo Shirley Arica Valle, de 30 años, no estaba sola cuando fue detenida, la acompañaban dos personas: Renán Huerta Montes (25) y el exfutbolista de Cantolao Aldair Solís Roberts (22). Otros tres integrantes de ese grupo fugaron en extrañas circunstancias.