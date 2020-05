Bárbara Evans y Paolo Guerrero: el día que la modelo habló de su ruptura con el delantero

Paolo Guerrero viene atravesando un buen momento en su vida sentimental al lado de la modelo Alondra García Miró, con quien decidió retomar su romance tras casi dos años de separación.

La feliz pareja inició su historia de amor a principios del 2015, poco después de que el ‘Depredador’ y la modelo brasileña Bárbara Evans dieran por terminada su relación.

Por aquel entonces, la garota no brindó detalles sobre la ruptura, aunque en febrero del 2015 se animó a pronunciarse al respecto.

Según Bárbara Evans, tras la separación ella no perdió las esperanzas de una reconciliación con Paolo Guerrero hasta que se enteró que el futbolista empezó a salir con Alondra García Miró.

Paolo Guerrero y Bárbara Evans

“Él se fue al Perú y yo tenía cosas que hacer aquí, en Brasil. Pero después él apareció con otra chica. De ahí ya no hablamos más”, contó para la web brasileña Yahoo Celebridades.

A pesar de no haber podido retomar su relación, la modelo le envió sus mejores deseos al delantero peruano. “Quiero que él sea muy feliz. Que ella (Alondra) lo ame mucho, porque él se lo merece”, expresó.

Roddrigo González cuestiona relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras comentario machista. Foto: Instagram

Asimismo, Bárbara Evans dejó claro que no le guardaba rencor alguno a Paolo Guerrero y que esperaba que él sea muy feliz al lado de Alondra García Miró. “Guardo un buen recuerdo y nada más. Para nada me incomoda que ya esté con otra. Que sea feliz para que las cosas fluyan bien para mí. Yo no quiero saber nada de hombres. No es momento de enamorarse”, sentenció.

