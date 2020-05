Papillon: Kassandra Chanamé anuncia su embarazo y el sexo del bebé

Otra famosa anuncia su embarazo. Esta vez fue el turno de la cantante Kassandra Chanamé Esquen, vocalista de Papillón y exintegrante de Puro Sentimiento.

La artista nacional dio a conocer que se encuentra con seis meses de gestación y que, junto a su esposo, viene disfrutando de esta hermosa etapa. Además, contó cómo lleva su embarazo.

“Son pocos los antojos que tengo, usualmente son del momento, cuando veo algo en la televisión y me provoca”, declaró para el diario Karibeña.

Kassandra Chanamé también reveló el sexo de su bebé. “Va ser un hombrecito, era algo que esperábamos mi esposo y yo porque en mi familia todos son mujeres y es una gran bendición”, precisó la artista por el hilo telefónico.

La intérprete de temas como “Me emborracharé” y “Amor ilegal” aseguró que, como toda mamá primeriza, se encuentra nerviosa por las nuevas experiencias.

“Con esto del embarazo soy la más engreída, me gana mucho el sueño, me duermo a cada rato. Él (su esposo) se preocupa por preparar el desayuno, el almuerzo, gracias a Dios no he tenido malestares, porque los 4 primeros meses he trabajado y no se me notaba mi barriguita”, agregó la intérprete de “Sola y triste”.

La vocalista de la orquesta Papillón dio a conocer que dará a luz por parto natural y que el nacimiento de su bebé está programado para fines de agosto.

Kassandra Chanamé cuenta cómo vive la cuarentena

Debido a su estado de embarazo y por ser parte de la población vulnerable para la Covid-19, la norteña contó que no sale a la calle y que en esta cuarentena afloraron sus dotes para la repostería.

“No estoy saliendo para nada, mi esposo es el único que sale a hacer las compras una vez a la semana; por el bebito y por mí, él trata de no salir mucho porque no queremos que pase una desgracia. Estoy aprovechado la cuarentena en estudiar un curso de repostería, tengo todos mi materiales y ya me han hecho pedidos de tortas”, añadió Kassandra.