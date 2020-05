Milena Zárate pide que investiguen a ‘Richard Swing’: “Estaba metido en algo fraudulento”

Milena Zárate y ‘Richard Swing’ fueron protagonistas de escándalos en televisión nacional en 2014. Tras salir a la luz que el Ministerio de Cultura le pagó 175 mil soles al polémico personaje, la cantante colombiana se pronunció al respecto.

Durante una entrevista con Magaly Medina, ella recordó los enfrentamientos mediáticos en los que fue acusada por Richard Cisneros, verdadero nombre del personaje, de ejercer la prostitución.

En la conversación Milena Zárate también mencionó que, en ese entonces, le llegó una información que pondría en riesgo la libertad de ‘Richard Swing’ y le causaría problemas con la justicia peruana.

Según la colombiana, el personaje, que hizo 'jugosos’ contratos con el Gobierno por charlas motivaciones en pleno estado de emergencia, estuvo involucrado en un caso de traslado de personas a Estados Unidos de forma ilegal.

“En ese momento, a mi me llegó una noticia de él, que este tipo andaba metido en algo fraudulento, de que llevaba personas a Estados Unidos. Yo tenía tantas cosas y gente de quien defenderme que a mí se me fue por los costados este tipejo. De artista no tiene nada”, expresó Milena Zárate.

Además, hizo un llamado a las autoridades y a los periodistas para que investiguen el pasado de Richard Cisneros.

“Estoy completamente convencida que la información que a mí me llegó es verídica porque ahí estaban otras personas que no voy a mencionar, pero sería bueno que lo investiguen, porque el pasado de este señor nos va a dejar sentados a todos”, finalizó la expareja del cómico Edwin Sierra en Magaly TV, la firme.

Sobre los altos cobros de ‘Richard Swing’ por parte del Ministerio de Cultura, Milena Zárate se mostró indignada y lanzó fuertes calificativos contra él.

“Yo no sé qué cultura tiene este señor, no es ni culto, es vulgar, no tiene respeto por nadie... Esta señora ministra de Cultura no tiene dos de frente para saber a quién está contratando”, señaló.