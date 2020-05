Renata Flores lanza versión quechua del tema “Bad Guy” de Billie Eilish [VIDEO]

Renata Flores Rivera, la joven ayacuchana que sorprendió al mercado de la música interpretando trap en quechua, presentó su versión en este idioma originario de la canción “Bad Guy” de la cantante Billie Eilish.

A través de su canal de YouTube, la denominada “reina del rap en quechua” por el diario The New York Times publicó un video de la canción “Bad Guy" personificando a la propia Billie Eilish con el look utilizado por la norteamericana en su videoclip oficial.

Enfundada en una casaca color naranja, Renata Flores se muestra en el vídeo entablando un diálogo consigo misma antes de comenzar con los estribillos “I’m the bad guy, I’m the bad guy” de la galardonada compositora de pop alternativo.

Como se recuerda, la talentosa ayacuchana, dueña de un nutrido canal de seguidores en YouTube, fue reconocida en las últimas semanas por medios internacionales gracias a su propuesta “transgresora y tradicional” que combinaba géneros musicales modernos con el ancestral idioma de los Incas.

Ella cuenta que desde muy joven siempre tuvo una proximidad especial con el quechua, pues no entendía por qué muchos de sus compañeros sentían vergüenza de hablarlo. Es así que decide iniciar su propio proyecto musical con covers en quechua de reconocidos cantantes como Michael Jackson y su canción “The way you make me fell”.

Esta no es la primera vez que Renata Flores realiza un cover de Billie Eilish, pues anteriormente ya ha versionado el sencillo “Bellyache” con similares resultados positivos.

Billie Eilish confirma su primera canción durante la cuarentena

Billie Eilish confirmó para alegría de todos sus seguidores que tiene una nueva canción escrita durante el confinamiento en compañía de su querido hermano Finneas.

“Hemos estado en el estudio, que básicamente es el sótano de Finneas. En realidad, escribimos una canción completa, un tema entero, lo cual es extraño para nosotros. Me encanta. Era exactamente lo que necesitaba decir cuando la escribimos”, señaló la joven para Apple Music.

Billie Eilish suspende gira por la pandemia y no llegará a Argentina

La cantante Billie Eilish informó a través de sus redes sociales que no podrá continuar con su gira “Where Do We Go? World Tour” a causa de la pandemia del coronavirus. Precisamente, la compositora norteamericana tenía dos fechas programadas para el 2 y 3 de junio en Argentina.

“Por precaución, todas las fechas de Where Do We Go? World Tour ha sido pospuesto. Todas las fechas se reprograman de manera proactiva” escribió en la red social Twitter.