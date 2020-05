Mayra Goñi: “No necesito inventar escándalos, no vivo de eso”

Mayra Goñi, hace unos días, desató la polémica tras revelar que rompió su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty.

Ante ello, Rodrigo González dejó entrever, en sus redes sociales, que todo se trataría de un show armado para promocionarse.

Mayra Goñi Foto: Instagram

“No sé a quién se le ocurre decir que estoy armando cosas para tener publicidad. Yo no necesito inventar escándalos, porque no vivo de eso. Gracias a Dios en estos momentos estoy en una telenovela, grabo comerciales y sigo con la música”, aseguró la cantante en una entrevista con el diario El Popular.

Asimismo, la actriz de Te volveré a encontrar, sostuvo que todo ese escándalo perjudica su imagen en su carrera.

Mayra Goñi y Nesty

“No cobro por armar nada, más bien eso me perjudica, no se imaginan cuánto, porque soy imagen de varias reconocidas marcas en mi país. Hay que tener en claro que a los 9 años empecé a trabajar en televisión y ahora a mis 27 estoy tranquila disfrutando de todo lo que he logrado y lo que voy a lograr más adelante. No voy a aparecer con ellos para que no sigan diciendo tonterías”, agregó.

Además, mencionó que no tiene nada en contra de Amy Gutiérrez y comentó que no cree que le hayan sido infiel.

“Me preguntaron si era mi amiga y dije que no, fui sincera, solo eso, pero no tengo nada contra nadie. No creo que pasó algo de infidelidad, (...) en todo caso jamás me enteré de que me hicieron cachuda”, dijo la actriz.

Finalmente, aseguró que el amor que siente por Nesty sigue intacto.

“Estamos bien. Cuando nuestra relación, Dios quiera no pase, llegue a su fin, lo vamos a comunicar sin ningún problema. De hecho que la distancia es complicada porque él está en Miami y yo en Perú, pero vivimos con la esperanza de reencontrarnos prontito”, concluyó.

