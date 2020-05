Andrea Llosa niega rivalidad con Magaly Medina: “Estoy vieja para esas cosas”

Hace unos días, Magaly Medina pidió que el programa de Juliana Oxenford saliera antes para que le deje un buen ‘colchón’ (de rating). Ante ello, Andrea Llosa mencionó que dicho comentario no le molestó porque las cifras que obtiene su espacio televisivo, revelan la calidad de trabajo en equipo.

Asimismo, la conductora de ‘Andrea’ indicó que no tiene ningún tipo de problema con la popular ‘Urraca’, y aseguró que solo está enfocada en su trabajo.

PUEDES VER Programa de Andrea Llosa obtiene elevado rating en estado de emergencia por coronavirus

Andrea Llosa obtiene alto rating con su programa en ATV durante cuarentena. Foto: Instagram

“A estas alturas del partido estoy vieja para esas cosas... honestamente vivimos en democracia, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera. Digamos que mi mundo está enfocado en mi trabajo y en mi familia, no me importa nada más”, aseguró para el diario Trome.

Además, mencionó que tal petición de la presentadora de Magaly TV, la firme no desmerece su trabajo porque las cifras (de rating) lo demuestran.

Andrea Llosa obtiene alto rating con su programa en ATV durante cuarentena. Foto: Instagram

“No, para nada (...) Ahí están las cifras. Todos los medios pueden acceder al rating, es público. Estaría de más que yo hable si las cifras están ahí, sería un poco tonto”, aseguró.

Andrea Llosa, al ser consultada si le preocupa que la gente pueda pensar que existe ciertos roces con Magaly Medina, aseguró que no le presta atención a ese tipo de comentarios.

“No me interesa, estoy en otra etapa de mi vida, con todo lo que está pasando estoy enfocada en qué ‘miércoles’ vamos a hacer dentro de dos semanas con el tema del programa, pues es jodido trabajar en medio de esta situación. Nos va tan bien con ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ que no me importa ese tipo de comentarios, no me molesta”, sentenció.