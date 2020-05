Mario Hart revela los antojos que tiene Korina Rivadeneira en su embarazo [FOTOS]

El ex chico reality Mario Hart cada día se muestra más entusiasmado con la llegada de su primera hija, que se animó a revelar los antojos que tiene la modelo Korina Rivadeneira durante el aislamiento social.

“A Kori qué no se le antoja. Ella normalmente tiene antojos de limón, me he vuelto un experto en prepararle sus ensaladas, y hay días en los que come bastante naranja”, sostuvo el corredor de autos.

“Nosotros habíamos programado más o menos después de Navidad, nos vinimos al norte, luego le dije a Kori si había funcionado y me dijo que salió negativo, pero ella ya sabía que estaba embarazada”, declaró para el diario La Karibeña.

En un video de Instagram, Korina Rivadeneira y Mario Hart se animaron a decir a sus seguidores si su primer hijo será niño o niña.

De la misma manera, el exintegrante de Esto es guerra se animó a comentar cómo se enteró que iba a ser padre. “Nosotros habíamos programado más o menos después de Navidad, nos vinimos al norte", dijo.

"Luego le dije a Kori si había funcionado y me dijo que salió negativo, pero ella ya sabía que estaba embarazada”, indicó el excombatiente para el diario.

“Yo le conté a mi mamá, mi hermanita y a una amiga. No se lo dije de inmediato a Mario porque quería hacerle una sorpresa, pero no aguanté y a los dos días le conté en el desayuno, y le hice llegar una carta como si se lo mandara su hija”, aseveró.

Mario Hart y Korina serán padres tras una larga búsqueda.

Por otro lado, Mario Hart señala que cuenta los días para la llegada de su hija y disfrutar de su familia. “Es una sensación que no la termino de comprender, es saber que mi bebé está acá adentro y que se está formando. Hay algunas noches que la podemos sentir porque se mueve bastante”, precisó ante al medio local.