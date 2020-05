Karla Tarazona: “Dios me dio la bendición de llevar tres vidas en mi vientre”

En este Día de la Madre muchas figuras de la farándula local han aprovechado en escribir unas emotivas palabras en las redes sociales.

Karla Tarazona, en su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores la dicha que siente al tener a sus tres hijos a su lado.

Publicación de Karla Tarazona

“Dios me dio la enorme bendición de llevar tres vidas en mi vientre. Tres hombrecitos que acompañaré hasta el fin de mis días, tres corazones que me aman y que amo. Tres almas que completaron mi vida y que la alborotaron”, se lee al inicio del mensaje.

“Hoy doy gracias a Dios por todos los buenos y malos momentos que hemos pasado y aunque hubiese querido para ustedes una vida maravillosa, la realidad es otra pero ahí vamos de la mano, juntos y luchando”, reflexionó.

Karla Tarazona y sus hijos

Asimismo, la exconductora de Latina pidió a Dios que le de el tiempo de vida suficiente para acompañar a sus hijos.

“Solo le pido a Dios que me dé la vida suficiente para acompañarlos en este largo camino, para disfrutar de sus triunfos y para levantarlos cuando se sientan vencidos y por si acaso mami también está para corregir al que se portan mal”, continuó.

Karla Tarazona y sus hijos

Finalmente, Karla Tarazona agradeció y saludó a su madre en este día tan especial.

“Mami te amo y gracias por todo, hoy me toca cuidarte. Feliz día a aquellas mamis que quizás no llevaron en su vientre a un niño, pero que tienen la capacidad de amar a otros como si fueran suyos. Feliz día a todas las mamis que Dios las bendiga y para las que hoy ya no están aquí, un beso hasta el cielo”, concluyó.