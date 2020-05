Eugenio Derbez felicita a Alessandra Rosaldo y Aislinn por el Día de la Madre

Eugenio Derbez no pudo desaprovechar las celebraciones por el Día de la Madre para recordar y homenajear a tres importantes mujeres en su vida.

A través de Instagram, el protagonista de No se aceptan devoluciones compartió una serie de fotos para felicitar a las matriarcas del clan Derbez.

Eugenio Derbez recuerda a su madre fallecida Silvia Derbez en el Día de la Madre.

El famoso comediante sorprendió a sus millones de fans con fotos de su fallecida madre Silvia Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez.

“Me puse a arreglar mi closet durante esta cuarentena y vi que estoy rodeado de no sé cuántas madres. Miren estas 3 que me encontré...”, escribió Eugenio Derbez en la popular red social.

Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

La publicación no tiene ni 24 horas en Instagram y ya superó las 500.000 reacciones.

Sin embargo, muchos de los seguidores del actor se percataron que ahí faltaba una persona. Se trataba de Victoria Ruffo, la mamá de su primer hijo.

Usuarios criticaron al intérprete por ignorar a su expareja, con quien lleva más de diez años enfrentándose y mandándose indirectas a través de redes sociales y medios de comunicación.

Eugenio Derbez felicita a su hija Aislinn por el Día de la Madre.

“Te reto a que subas las fotos de las mamás de tus otros hijos”, “¿por qué solo públicas a ellas?”, “faltan otras madres”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron al actor.

Otro grupo de fans se percató que Eugenio Derbez tiene un gran parecido a su madre, su hija Aislinn y su última hija Aitana, quien también apareció en la publicación junto a Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez quiere reconciliarse con Victoria Ruffo

A inicios de marzo, Eugenio Derbez declaró para las cámaras de Ventaneando sobre sus deseos de llevar una buena relación con su expareja, la actriz Victoria Ruffo.

“Estoy abierto (a la reconciliación); siempre he estado abierto (…) Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele en lo más profundo. No se vale. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría”, comentó el actor.