Sheyla Rojas responde a críticas sobre su cabello: “Algunos viven pendientes de mí”

Sheyla Rojas ha sido duramente criticada por sus cambios físicos como estéticos. Recientemente, su cabellera rubia platinada ha sido el blanco de comentarios de grueso calibre; sin embargo, la ex chica reality desmereció estas opiniones enviando un mensaje a todos sus detractores.

Durante la última emisión de Estás en todas, Sheyla Rojas recibió bromas de parte de Ernesto Pimentel personificando a la ‘Chola Chabuca’, quien se refirió a la tonalidad de su pelo.

Sheyla Rojas responde a burlas de Magaly Medina y Rodrigo González.

“Ha salido el nuevo rubio, el rubio Sheyla ¡Impresionante! Una mezcla de blanco y amarillo. Te quiero ‘Shey Shey’, un beso ‘Choquita’”, expresó el comediante.

Ante esto, ‘Choca’ Mandros agregaría: “En las redes sociales, la gente se ha encargado de hablar de tu rubio”. Esto, lejos de molestar a Sheyla Rojas la hizo comentar: “Ya lo sé, ‘Choca’, y no me sorprende”.

Sheyla Rojas aseguró que sus detractores viven pensando en ella.

Pero lejos de pasar a otro tema, ahondó en las críticas que ha estado recibiendo por su cabellera.

“Mira […] muchas cosas se dicen de mí, pero la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo. Queda en mi, ‘Choca’”, expuso Sheyla Rojas.

Sin embargo, la popular ‘Shey Shey’ sentenciaría dirigiéndose hacia todos sus críticos: “No hay forma que me saque […] así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca […] peluca o extensiones […] lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, sentenció Sheyla Rojas.