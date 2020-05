Supervivientes 2020: ¿Quién fue expulsado de la Gala 12 del reality español?

Supervivientes 2020 [RESUMEN] | La Gala 12 de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Revisa las tensiones, los dramas y quiénes continúan en el reality más extremo de la televisión española.

El programa de telerrealidad Supervivientes reúne a un grupo de participantes quienes serán abandonados en un región aislada por 74 días. Durante este periodo los concursantes deberán sobrevivir a las condiciones adversas y pruebas propuestas por la producción.

¿Quién fue expulsado de Supervivientes 2020 Gala 12?

En la Gala 12 de Supervivientes, el público no apoyó a Yiya mediante el televoto, por lo que fue expulsada del reality de Mediaset.

La exconcursante se emocionó al tener que despedirse de sus compañeros, dedicando un sentido mensaje: “Dejo muchos miedos en este sitio tan bonito. Que el universo los entierre dónde quiera. Me he llevado a mucha gente por delante en mi vida. He sido una egoísta y quiero, pretendo y espero que pueda dejar de serlo”.

¿Quien fue salvado de Supervivientes 2020 Gala 12?

Los nominados de la gala anterior que se enfrentaban a la decisión del público en la Gala 12 de Supervivientes mediante los televotos eran Jorge, Elena y Yiya.

Jorge fue el primer salvado de la noche, con lo cual quedaba solo Yiya y Elena. Pero como ya sabemos, Yiya fue expulsada pues no consiguió los votos suficientes para quedarse.

Aún más, Elena dejó fuera la posibilidad de ser nominada pues ganó el juego del líder, la cual la convierte automáticamente en inmune.

¿Quién está nominado en Supervivientes 2020?

La noche del 7 de mayo hubieron 3 nominados, el grupo tenía que votar por dos y la líder, uno. De esta manera, cada concursante comenzó a votar a dos de sus compañeros.

El grupo coincidió en nominar a Jorge y a Hugo. Ya que Elena se convirtió en la nueva líder y tiene inmunidad, elige directamente a Ivana.

Por tanto, Jorge, Ivana y Hugo son los nominados de la Gala 12 de Supervivientes.

¿Qué nos dejó la Gala 12 de Supervivientes 2020?

El corte de pelo de Ana María

Ana María se ha rapado el pelo de una manera inesperada, cumpliendo su promesa. Tomó una silla y se puso al frente de sus compañeros para que estos le cortaran parte de su melena.

Y así lo han hecho, uno por uno se acercaron a ella y entre gritos y bromas empezaron a cortarle el cabello. La participante de Supervivientes mandó un mensaje a su esposo luego de esto, mencionando que él y su hijo también se han rapado el pelo, por lo que a ella se le ‘antojó’ hacer lo mismo.

Hugo deja a Ivana

Otro de los momentos más tensos de la noche en Supervivientes fue cuando Hugo decidió terminar su relación con Ivana. La argentina no se lo podía creer y rompió a llorar en directo, cuestionándole por todo lo que habían vivido juntos en ese tiempo.

“Yo siempre lo he respetado a pesar de que me haya dejado y he seguido siendo yo misma con él. A él no sé por qué todo lo que digo y hago le parece mal. No entiendo ese cambio. Los comentarios que hace son desubicadísimos y no creo que en dos personas cambie tanto el respeto que una persona tiene a otra por el hecho de dejarlo”, espetó la concursante.

Hugo, a Ivana: "Que no quiero volver con ella, si lo quiere entender que lo entienda" https://t.co/0FBgMITz9P #SVGala12 pic.twitter.com/bJl4QZk46w — Supervivientes (@Supervivientes) May 7, 2020

La expulsión de Yiya

Como se mencionó, Yiya protagonizó la expulsión más emotiva de Supervivientes hasta la fecha. No ha hecho más que reconocer sus errores y prometer que será una mejor persona. Durante el enlace que hizo con Jorge Javier antes de abandonar Honduras, el conductor quiso dedicarle algunas palabras.

“Creo que jugaste mal tus cartas. Entraste con la intención de ser la mala de la edición pero era un rol que no te iba porque no eres mala. Conforme han ido pasando los días y las semanas te has despojado de caretas. Has sido una superviviente estupenda y merecerías haber llegado mucho más lejos", indicó.

De inmediato, continuó: Tenías poca confianza en ti misma y te saboteabas para decir ‘me voy’. Todos queríamos que te quedases, has sido una concursante extraordinaria”, y mientras que le agradecía por su participación, Yiya no pudo más y rompió en llanto.

¿Quiénes continúan en Supervivientes 2020?

Ahora son 7 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Ivanna Icardi, Rocío Flores, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los concursantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, José Antonio Avilés y Yiya.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas