Josimar se quiebra al hablar sobre su madre en América hoy

Josimar y su madre protagonizaron una conmovedora escena en el programa América hoy a solo unos días de celebrarse del Día de la Madre.

Durante el enlace vía Skype, el salsero se conmovió hasta casi llegar a las lágrimas cuando le presentaron imágenes de archivo en las que su madre hablaba cariñosa y orgullosa de él.

“Mi mamá significa toda mi vida, ella es el soporte que tengo, es el soporte que un hombre necesita, ella es mi motor, igual que mis hijos, el motor de toda mi vida, de todo lo que hago", expresó, en presencia de su progenitora.

El líder de Josimar y su Yambú aprovechó además para contar que fue su madre y no Gianella Ydoña quien lo inspiró a crear su famosa tema “La Protagonista”.

"Ella es la verdadera protagonista de mi vida, la canción ‘Protagonista’ no la hice con otro fin, la hice para mi verdadera mamá, ella es la protagonista de toda mi vida”, manifestó en América hoy.

“Es la mejor mamá del mundo, la amo, la adoro... Con ella me siento el increíble Hulk, me siento Superman, porque ella me da el poder y todas las fuerzas para seguir adelante... Le doy gracias a mi Dios por darme una madre tan hermosa”, añadió bastante conmovido el aún esposo de Gianella Ydoña.

Por su parte, la mamá de Josimar se emocionó con las palabras del cantante y comentó: “Es un buen hijo, lo quiero mucho, deseo que siga adelante, así como es, como hijo, como padre, como amigo, como hermano, lo amo demasiado”.