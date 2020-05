Juliana Oxenford sobre Maternidad de Lima: “Es un maltrato a las mujeres peruanas”

Juliana Oxenford no pudo ocultar la molestia que la embargó al presentar la terrible situación que atraviesan las gestantes que no pueden atenderse en la Maternidad de Lima, muchas de ellas estando a poco de iniciar labores de parto, a las cuales no se les permite el ingreso a dicho nosocomio.

La desesperación era visible en el rostro de las mujeres embarazadas y sus parejas que esperaban tener acceso a la maternidad, pero no les era permitido. Gran parte de ellas eran mandadas a regresar al día siguiente, algunas otras estaban a punto de convalecer en plena calle en medio de largas colas.

Juliana Oxenford denuncia malos tratos a gestantes en la Maternidad de Lima en plena cuarentena.

Pero, ante la presión de las cámaras de Juliana Oxenford apostadas en las afueras de la Maternidad de Lima, una de estas mujeres logró entrar para recibir los cuidados respectivos. Esto no pasó desapercibido para la periodista, quien no dudó en criticar a esta institución.

“¿Qué hubiese pasado si nuestra cámara no llegaba? […] ¿Pueden creerlo? Elizabeth Puma, esta mujer que lleva desde las 3 de la mañana rogando que la dejen entrar, que ya inició labores de parto, arrastrándose en pijama […] le acaban de abrir la puerta. Recién ahora, a las siete (de la noche), y le hicieron entrar”, expresó incómoda Juliana Oxenford.

Largas colas en las afueras de la Maternidad de Lima.

Luego de esto, se desveló por el esposo de dicha mujer que en la Maternidad de Lima les recomendaron que fueran a una posta, que regresen cuando se encuentre próxima a dar a luz, lo que molestó aún más a Oxenford.

“¿Qué pasa si el trabajo de parto se acelera? ¿Quién puede determinar que de tres de dilatación no pases a seis en cuestión de minutos? ¡Qué trato tan inhumano, qué gente tan indolente! Me perdonarán Maternidad de Lima, pero lo que ustedes hacen es una salvajada. Nada justifica este trato a una gestante”, arremetió la conductora de Al estilo Juliana.

Juliana Oxenford continuó su crítica hacia el accionar de la Maternidad de Lima: “Ya bastante tenemos las mujeres en un país tan machista donde nos pegan, nos violan, nos maltratan psicológicamente y, encima, en plena cuarentena ver esta larga cola de embarazadas con panzas enormes esperando que les hagan caso”.

Más adelante, la periodista sentenció: “No me entra en la cabeza. Y desde aquí, algún representante de la Maternidad, a ver si se atreven a respondernos una llamada, a ver si nos justifican algo para este atropello, este maltrato absoluto hacia las mujeres peruanas”.