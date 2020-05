Magaly Medina: “Quiero darle mi más sentido pésame a Gisela Valcárcel”

Durante la reciente edición de Magaly TV, la firme Magaly Medina envió un emotivo mensaje a la presentadora de televisión Gisela Valcarcel por el sensible fallecimiento de su hermana Martha.

Al inicio de su programa la popular ‘Urraca’ anunció una noticia triste. “Hay una noticia que realmente es triste, entiendo que tiene que ver con alguien que siempre ha sido mi enemiga televisiva, no es mi amiga porque no la frecuento, ni la trato”, mencionó.

“Quiero darle mi más sentido pésame y decirle a Gisela Valcárcel que cuánto sentimos la pérdida tan dolorosa que sentido hoy, la muerte de su hermana menor, su hermana Marhta. Sabemos que Gisela fue siempre muy unida a ella”, reveló.

Asimismo, Magaly Medina mostró la publicación de la conductora de América Hoy Ethel Pozo realizó en sus redes sociales para despedirse de su familiar.

Ethel Pozo envia emotivo saludo a hermana de Gisela Valcarcel

Mediante sus redes sociales, Ethel Pozo envió un emotivo mensaje a la hermana de Gisela Valcarcel, su tia Martha.

Hermana de Gisela Valcarcel fallece y Ethel Pozo envia emotivo mensaje. Foto: Captura.

“Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita”, escribió la hija de Gisela Valcarcel.