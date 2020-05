Vania Bludau por final de relación: “No has perdido, ganaste”

Vania Bludau se encuentra soltera tras la abrupta ruptura con Frank Dello Russo al descubrir que tiene activa una cuenta en la aplicación de citas Tinder. Desde entonces, la modelo peruana se ha encargado de mostrar en sus redes sociales que está en una nueva etapa de su vida y desea voltear la página lo más pronto posible.

En una de sus historias de Instagram, Vania Bludau escribió: “Desaparecerá de tu vida todo lo que no vibre igual a ti. No te sientas mal por evolucionar. No has perdido nada, te has ganado a ti”.

Vania Bludau se encuentra soltera tras romper con Frank Dello Russo.

Pero ¿Qué causó la ruptura entre Vania Bludau y Frank Dello Russo?, Magaly Medina lo explicó de esta manera en su programa de ATV.

“Dicen los amigos cercanos a Vania que le encontró a él unas facturas que pagaba en esa red social de solteros (Tinder) donde la gente se conecta y te invita salir. Entonces, ella se sintió traicionada”, comentó la periodista.

Sin embargo, a pesar que muchos en redes sociales han apoyado a Vania Bludau por el término de su romance con el estadounidense, otros han sido bastante críticos con la modelo, llegando incluso a asegurar que ha cosechado lo que sembró.

Rebeca Escribens, por ejemplo, le dijo: ”Vania Bludau, parece que tenías mucho polvo por debajo de la alfombra y solo mostrabas lo de encimita. Que te quede de lección, hija, que te quede de lección. A otra cosa mariposa”

En tanto que Monique Pardo fue en la misma línea: “Ella ha cosechado lo que sembró. Muchas veces se burló de Christian Domínguez. Es una pena porque es una mujer linda y se le veía muy enamorada”.