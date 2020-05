Stephanie Orúe sobre Aprendo en casa: “Estoy haciendo algo por mi país”

Desde hace unas semanas, Stephanie Orúe aparece todos los días en las pantallas y no precisamente interpretando a un personaje, por el contrario, la actriz esta vez ha asumido el reto de ser una de las conductoras de ‘Aprendo en casa’ un programa propuesto por el Ministerio de Educación.

Ante ello, se ha visto envuelta en innumerables críticas que cuestionaron su desenvolvimiento en el programa. Sin embargo, aseguró que los comentarios negativos que ha recibido solo le han servido para mejorar en esta nueva experiencia.

Stephanie Orúe es conductora de Aprendo en casa

“Hay personas que menosprecian el oficio del artista, pero yo siempre le doy la vuelta a todo. Estoy donde tengo que estar, me aferro a las oportunidades. Sé que estoy haciendo algo por mi país y eso me enorgullece, me hace levantarme a las 5 de la mañana para alistarme y salir contenta pensando en los temas del programa (...) En el programa yo no enseño, soy una fuente. Está claro que son los docentes quienes preparan las clases. Para mí es una experiencia muy gratificante, estoy aprendiendo muchísimo”, aseguró al diario Correo.

Asimismo, la actriz comentó que el elegir a un personaje público es parte de la estrategia que se ha tenido en cuenta para lograr una buena acogida del programa.

“Es una estrategia, por supuesto. El Minedu escogió a dos actrices profesionales que tienen trayectoria en las diferentes plataformas del arte. Tanto Patricia como yo somos rostros conocidos por el teatro, cine y televisión y por esto hay un vínculo, una conexión, con los jóvenes. Sería muy interesante que más artistas preparados se pongan al frente de este proyecto”, explicó.

Finalmente, indicó que, a pesar de sentir una gran preocupación al igual que otros artistas peruanos, debido a que la industria del entretenimiento ha tenido que parar por la pandemia del coronavirus, está segura que habrá una solución para dicha situación.

“Nosotros, los artistas, somos una comunidad muy unida. Ya se están cocinando muchos proyectos. Si bien existe una preocupación, sabemos que el teatro y el cine pararán por un tiempo, tenemos la esperanza de darle la vuelta a esta situación”, concluyó.