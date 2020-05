Kevin Spacey habla por primera vez sobre las acusaciones de agresión sexual en su contra [VIDEO]

Kevin Spacey apareció públicamente y lo hizo negando nuevamente las acusaciones presentadas en su contra. El exprotagonista de House of Cards hizo una breve aparición en un evento virtual, en el cual contó su experiencia luego de los procesos judiciales que atravesó.

El actor de 60 años fue imputado en el año 2017 por tres hombres, quienes alegaron haber sido víctimas de agresión sexual. Sin embargo, quedó absuelto de toda culpa luego de la misteriosa muerte de los denunciantes.

Fue durante el encuentro online ‘Virtual Founders Breakfast’ que el actor se pronunció sobre los cambios que experimentó en su vida tras su visita a los tribunales norteamericanos. “Mi trabajo, muchas de mis relaciones personales y mi imagen en la industria se esfumaron en unas cuantas horas”, indicó Kevin Spacey al hablar sobre las denuncias.

Después de difundirse el caso en los medios de prensa, el artista de Hollywood mantuvo un perfil bajo y se alejó de las cámaras por casi 3 años. “Cuando mi carrera se fue a abajo, me topé con la incertidumbre de que posiblemente nunca me contraten como actor nuevamente. Me tuve que preguntar a mi mismo: ‘Si no puedo actuar, entonces ¿quién soy?’”, agregó.

Desde la denuncia por agresión sexual, Kevin Spacey dejó de actuar.

El reconocido intérprete además habló sobre la actual crisis sanitaria de coronavirus e indicó que esta es una situación con la que se puede relacionar.

“Creo que puedo me puedo identificar con el sentimiento de que tu mundo repentinamente se detiene (...) Por eso siento empatía por aquellos que no pueden volver a trabajar o han perdido su empleo. Es una situación en la que no tienes control”, expresó Kevin Spacey durante el evento virtual.