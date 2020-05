Raphael y el día en que se refirió a los rumores sobre su orientación sexual

El 5 de mayo es un día memorable, ya que nació el reconocido cantante español Raphael. Este 2020, el artista cumple 77 años, y durante toda su carrera musical ha sorprendido a muchos con su increíble talento.

Pero no todo ha sido color de rosa. Raphael ha estado muchas veces en los titulares de los medios y no solo por su impecable repertorio musical. Durante un largo tiempo corrían rumores sobre su supuesta homosexualidad hasta que un día el jienense decidió aclarar las especulaciones.

Fue en una entrevista con Vanity Fair que el intérprete abordó el tema cuando le consultaron por dos de sus canciones más resonadas, “Digan lo que digan” y “Qué sabe nadie”, que podrían estar enfocadas a su orientación sexual.

Sobre este punto, Raphael respondió fuerte y claro. “Yo no estaba hablando de homosexualidad. Se puede referir a eso si tú lo ves así. Depende del receptor, de cada persona. ‘Diga lo que digan’, desde luego no, esa fue la primera canción protesta que se escribió”, explicó.

En cuando “Qué sabe nadie”, el cantante dio a entender que sí podría estar vinculada a ese tema. “Lo que pasa es que si alguien quiere poner el parche… Allá cada uno”, indicó.

En la misma entrevista, Raphael fue enfático al mencionar que no siempre de identifica con las letras de sus canciones. “Soy un contador de cuentos y me identifico cuando las estoy cantando. Está claro que no todas mis letras coinciden con mi vida”, señaló.

Asimismo, contó sentirse muy bien durante toda su vida, sobre todo, por haber contado con el apoyo de su esposa: “He tenido la suerte de tener al lado a una mujer maravillosa y a una familia que me ha apoyado siempre”.

Rafael y su esposa Natalia Figueroa con quien lleva 47 años de casados. (Foto: Las 2 Orillas)

Raphael no se siente afectado por los rumores

Tras tanto tiempo vinculado a la homosexualidad, el intérprete de “Estar enamorado” confesó a Vanity Fair no sentirse afectado por los rumores, debido a que él sabe que no son ciertos. Además, aseguró estar a favor de los colectivos que apoyan los derechos de este grupo de personas.

“Estoy muy a favor de todos los movimientos estos que hay y ellos lo saben muy bien. No soy ambiguo en ese sentido, apoyo esta clase de colectivos, pero yo no pertenezco a ellos. Lo veo normalísimo, pero a mí no me pasa de lado”, zanjó el artista.