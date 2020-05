Drake revela por qué decidió difundir las fotografías de su hijo Adonis

Luego de captar la atención de los medios con imágenes inéditas de su hijo Adonis, Drake confesó recientemente qué lo motivó a publicar las fotografías de su bebé de dos años. A finales de marzo, el rapero sorprendió a sus seguidores mostrando por primera vez el rostro de su primogénito.

El niño es fruto de la corta relación del artista de 33 años con Sophie, una exestrella porno. Nació en octubre del 2017 y por más de dos años se mantuvo su identidad en secreto.

“Fue muy bueno solo compartir eso con el mundo, ni siquiera fue algo que planeé. Solo desperté una mañana y dije: ‘¿Sabes qué? Esto es algo que quiero hacer’”, indicó Drake en una entrevista con Lil Wayne.

El intérprete de “In my feelings” dijo que quería disfrutar de la niñez de su hijo sin la presión de ocultar su imagen.

“Quiero tener la oportunidad de ir a lugares con mi hijo y compartir memorias con él. No quiero sentir que mi decisión de ser una celebridad haga que todos se escondan bajo una manta. Solo quería liberarme de eso”, agregó el artista.

El rapero de ascendencia marroquí reveló que las características físicas de su hijo de dos años lo hicieron dudar de su paternidad. En una entrevista indicó que tuvo que hacerse dos exámenes médicos para confirmarlo.

“No quería decirle a todo el mundo que era mi hijo para que al final no lo fuera (...) Es un niño hermoso, tiene los ojos azules y en ese momento de verdad no sabía [si era su hijo biológico] (...) Me tomó dos exámenes de ADN de dos compañías diferentes”, expresó Drake.