Sebastián Rulli responde a quienes aseguran que es gay

Sebastián Rulli viene generando revuelo en las redes sociales, luego de compartir, junto a su novia Angelique Boyer, hilarantes videos en los que no le ha importado usar la ropa de la actriz para recrear alguna escena o utilizar filtros con maquillaje. Estas publicaciones en TikTok significaron, para el argentino, cientos de críticas por parte de los cibernautas y algunos hasta opinaron sobre su sexualidad.

Lejos de enfadarse, el actor de 44 años optó por responder de una forma pacífica e ingeniosa al lado de su novia, durante una entrevista con la presentadora Lourdes Stephen, quien le consultó acerca de los efectos que le podrían causar los señalamientos.

“¡Ay, no! ¿Por qué? Me divierto mucho", señaló el intérprete de Arturo de la Barrera, entre risas. “Tengo muchísimos amigos (gays). Me encantan, los admiro, me divierto con ellos y creo que es una manera de honrarlos en esa parte tan necesaria de salir de donde quieran y como quieren y ser ellos”, contestó el argentino.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han convertido en una de las parejas más famosas y queridas por el público, pues aprovechando sus momentos en cuarentena, comparten creativos clips en TikTok, donde ya cuentan con un significativo número de seguidores.

Secuencias de baile, bromas y escenas de conocidas telenovelas forman parte del repertorio de la divertida pareja que se conoció hace diez años en los sets de grabaciones de la telenovela Teresa, producción que también han traído a la memoria en sus clips.